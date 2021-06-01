Парламент Чехии проголосует за вотум недоверия правительству премьера Бабиша

В четверг нижняя палата парламента Чехии проголосует по выражению вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Пять оппозиционных партий объявят вотум недоверия, сообщила коалиция SPOLU, в которую входят партии ODS, KDU и TOP09, а также "Пираты" и движение STAN.

Причиной, по их словам, является подозрение в конфликте интересов премьер-министра и главы движения ANO Андрея Бабиша, действия правительства по борьбе с эпидемией коронавируса, а также то, что коммунисты официально разорвали соглашение о сотрудничестве с правительством меньшинства.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, президент Земан вновь выразил поддержку возглавляемого им Кабмина. За четыре месяца до выборов провоцировать дестабилизацию правительства не выгодно никому, заявил Бабиш.

Премьер сообщил, что коммунисты определятся со своей позицией по вотуму недоверия правительству, голосование по которому состоится в четверг, в тот же день 3 июня.

Бабиш заявил, что президент Земан по прежнему придерживается позиции, согласно которой правительство Бабиша будет править до октябрьских выборов даже в случае если потеряет доверие парламента.

Правительство, отметил Бабиш, намерено к выборам сосредоточиться на вакцинации населения, подготовке возвращения детей в школу после каникул и тестировании граждан на коронавирус.