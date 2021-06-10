Польща розчарована рішенням США зняти санкції з оператора "Північного потоку-2" - прем’єр

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає помилкою рішення США відмовитися від санкцій проти компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" для налагодження відносин з Німеччиною

Як повідомляє "Європейська правда", про це Моравецький сказав в інтерв’ю американському виданню Newsweek.

"Ми дуже розчаровані в Польщі нещодавньою зміною позиції Сполучених Штатів, зокрема тому, що протягом останніх кількох років ми працювали разом з адміністрацією США, щоб зупинити або уповільнити розвиток "Північного поток-2". І лише нещодавно американська адміністрація змінила свій погляд на це через помилкові сподівання, що це допоможе відновити відносини між США та Європейським Союзом. Але, Німеччина - це не Європейський Союз. Німеччина - це Німеччина, і вони мають свої інтереси, і траплялося так, що їхні інтереси цілком узгоджені з російськими інтересами", - сказав Моравецький.

Він зазначив, що Німеччина йде шляхом зіткнення з трансатлантичною стратегією, коли йдеться про її власні енергетичні інтереси.

"Першочергове значення полягає в тому, що, зупинивши "Північний потік-2", ми намагалися не допомагати росіянам накопичувати кошти на свої військові розробки та агресивну політику. І це було досить успішно до останнього часу. Тож така зміна була дуже невтішною, і не лише для Польщі, але й для багатьох європейських країн", - сказав він.

За його словами, після відмови США від санкцій Росія отримала "потужний інструмент для подальшої протидії трансатлантичним інтересам".

"Тепер Росія отримає у свої руки потужний відкритого та прихованого використання своєї зброї щодо України та Білорусі. Ніщо не зупинить Росію, яка зараз йде глибше в Україну, тому що їх газопровідна система - я маю на увазі українську - буде зайвою незабаром після того, як газопровід "Північний потік-2" буде повністю створений і повністю функціонуватиме", - сказав він.

Нагадаємо, німецький уряд виступає за те, щоб транзит газу територією України продовжувався після запуску газопроводу "Північний потік-2" і ця позиція незмінна.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

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