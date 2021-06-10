Польша разочарована решением США снять санкции с оператора "Северного потока-2" - премьер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает ошибкой решение США отказаться от санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" для налаживания отношений с Германией

Как сообщает "Европейская правда", об этом Моравецкий сказал в интервью американскому изданию Newsweek.

"Мы очень разочарованы в Польше недавней сменой позиции Соединенных Штатов, в частности потому, что в течение последних нескольких лет мы работали вместе с администрацией США, чтобы остановить или замедлить развитие "Северного потока-2". И только недавно американская администрация поменяла свой взгляд на это из-за ложных надежд, что это поможет восстановить отношения между США и Европейским Союзом. Но Германия - это не Европейский Союз. Германия - это Германия, и они имеют свои интересы, и случалось так, что их интересы вполне согласованы с российскими интересами", - сказал Моравецкий.

Он отметил, что Германия идет путем столкновения с трансатлантической стратегией, когда речь идет о ее собственных энергетических интересах.

"Первоочередное значение в том, что, остановив "Северный поток-2", мы старались не помогать россиянам накапливать средства на свои военные разработки и агрессивную политику. И это было довольно успешно до последнего времени. Поэтому такое изменение было очень неутешительным, и не только для Польши, но и для многих европейских стран", - сказал он.

По его словам, после отказа США от санкций Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам".

"Теперь Россия получит в свои руки мощный способ открытого и скрытого использования своего оружия по Украине и Беларуси. Ничто не остановит Россию, которая сейчас идет глубже в Украину, потому что их газопроводная система - я имею в виду Украину - станет лишней вскоре после того, как газопровод "Северный поток-2" будет полностью создан и начнет полностью функционировать", - сказал он.

Напомним, немецкое правительство выступает за то, чтобы транзит газа по территории Украины продолжался и после запуска газопровода "Северный поток-2", и эта позиция неизменна.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

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