В Австрии сократили комендантский час и ослабили ряд других ограничений

В Австрии с 10 июня начался новый этап ослабления ограничений, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса - сокращается комендантский час и увеличиваются лимиты на разрешенное количество посетителей заведений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн отметил, что с нынешними показателями заражений и темпами вакцинации для послаблений нет никаких препятствий.

Комендантский час, который до сих пор начинался в 22:00, теперь будет действовать с полуночи.

Рекомендуемая дистанция уменьшается с 2 метров до 1 метра, а масочный режим на улице отменяется (кроме как для официантов и т.д.). В то же время, внутри помещений обязательно носить респираторы FFP2.

Культурные события разрешаются с 75% заполненности от вместимости зала, вместо 50%.

В магазинах, музеях и спортзалах ограничения по количеству посетителей уменьшаются с 20 квадратных метров на одного человека до 10 квадратных метров.

Прирост заражений коронавирусом в Австрии в последнее время упал до минимума за 9 месяцев - до уровня конца лета 2020 года.

Прививку от коронавируса по крайней мере первой дозой получили более 54% взрослых, а обеими дозами - более 25% взрослого населения, примерно столько же, как в среднем в ЕС.