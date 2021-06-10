В Австрии сократили комендантский час и ослабили ряд других ограничений
В Австрии с 10 июня начался новый этап ослабления ограничений, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса - сокращается комендантский час и увеличиваются лимиты на разрешенное количество посетителей заведений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.
Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн отметил, что с нынешними показателями заражений и темпами вакцинации для послаблений нет никаких препятствий.
Комендантский час, который до сих пор начинался в 22:00, теперь будет действовать с полуночи.
Рекомендуемая дистанция уменьшается с 2 метров до 1 метра, а масочный режим на улице отменяется (кроме как для официантов и т.д.). В то же время, внутри помещений обязательно носить респираторы FFP2.
Культурные события разрешаются с 75% заполненности от вместимости зала, вместо 50%.
В магазинах, музеях и спортзалах ограничения по количеству посетителей уменьшаются с 20 квадратных метров на одного человека до 10 квадратных метров.
Прирост заражений коронавирусом в Австрии в последнее время упал до минимума за 9 месяцев - до уровня конца лета 2020 года.
Прививку от коронавируса по крайней мере первой дозой получили более 54% взрослых, а обеими дозами - более 25% взрослого населения, примерно столько же, как в среднем в ЕС.