Посли ЄС схвалили "паспорти вакцинації" для подорожей

Країни Європейського Союзу домовились про пом'якшення обмежень на поїздки протягом літа, що дозволить повністю вакцинованим туристам уникати тестів або карантину та розширити перелік регіонів ЄС, з яких безпечно подорожувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Посли 27 країн-членів ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії про те, що люди, які повністю вакцинувалися щонайменше за 14 днів до подорожі, повинні мати можливість вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.

Обмеження для інших подорожуючих повинні базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль розповсюдження COVID-19.

Зараз трохи більше чверті дорослих з ЄС повністю щеплені.

ЄС запроваджує сертифікати COVID-19, які вказуватимуть, чи людина щеплена, чи має імунітет, оскільки вона раніше була інфікована, чи нещодавно пройшла негативний тест. Система повинна бути готова до 1 липня, хоча деякі країни вже запустили сертифікати раніше.

Держави-члени ЄС також зможуть натиснути на "екстрене гальмо" і заборонити всі поїздки з регіону, що демонструє сплеск захворювання.

Система розроблена також для застосування до країн, що не є членами Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, але не для Великої Британії.

Відвідувачі з інших країн також можуть приїхати, якщо вони можуть довести, що вони щеплені. Однак прикордонна політика в цілому є питанням окремих країн ЄС, тому вони можуть встановлювати власні правила.

Раніше повідомлялося, що Хорватія визнаватиме довідки про щеплення російською вакциною від коронавірусу "Спутник V" для допуску мандрівників на свою територію.

Водночас однозначно не зрозуміло, чи це поширюватиметься лише на громадян ЄС та їхніх родичів, чи всіх мандрівників з третіх країн.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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