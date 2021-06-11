Послы ЕС одобрили "паспорта вакцинации" для путешествий

Страны Европейского Союза договорились о смягчении ограничений на поездки в течение лета, что позволит полностью вакцинированным туристам избегать тестов или карантина и расширить перечень регионов ЕС, из которых безопасно путешествовать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Послы 27 стран-членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о том, что люди, которые полностью вакцинировались минимум за 14 дней до путешествия, должны иметь возможность свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую.

Ограничения для других путешествующих должны базироваться на том, насколько страна, из которой они приезжают, взяла под контроль распространение COVID-19.

Сейчас чуть больше четверти взрослых с ЕС полностью привиты.

ЕС вводит сертификаты COVID-19, которые будут указывать, что человек привит, или имеет иммунитет, поскольку раньше был инфицирован, или недавно получил отрицательный результат теста. Система должна быть готова к 1 июля, хотя некоторые страны уже запустили сертификаты раньше.

Государства-члены также смогут нажать на "экстренный тормоз" и запретить все поездки из региона, что демонстрирует всплеск заболевания.

Система разработана также для применения в страны, не являющихся членами Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, но не для Великобритании.

Посетители из других стран также могут приехать, если они могут доказать, что они привиты. Однако пограничная политика в целом является вопросом отдельных стран ЕС, поэтому они могут устанавливать собственные правила.

Ранее сообщалось, что Хорватия будет признавать справки о прививках российской вакциной от коронавируса "Спутник V" для допуска путешественников на свою территорию.

В то же время однозначно не ясно, будет ли это распространяться только на граждан ЕС и их родственников, или на всех путешественников из третьих стран.

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