У Луцьку відкрили почесне консульство Литви

У Луцьку 11 червня відбулася офіційна церемонія відкриття почесного консульства Литви у Волинській області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Литви в Україні.

У церемонії відкриття взяли участь віцеспікер сейму Литви Паулюс Саударгас та посол Вальдемарас Сарапінас, які привітали Сергія Мартиняка з початком роботи на посаді почесного консула.

11 червня у Луцьку офіційно відкрили Почесне консульство Литви у Волинській області. У церемонії відкриття взяли участь Віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударгас та Посол Вальдемарас Сарапінас, які привітали Сергія Мартиняка з початком роботи на посаді Почесного консула pic.twitter.com/TdBNFdOQn3 — LTembassyUA (@LTembassyUA) June 11, 2021

Раніше заступник глави офісу президента, відповідальний за міжнародну політику, Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді" назвав Литву серед ключових союзників України із надзвичайно високим рівнем стратегічного співробітництва.

Як відомо, напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО президент Литви Гітанас Науседа заявив, що балтійські країни виступають за сильнішу підтримку України та Грузії.