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У Луцьку відкрили почесне консульство Литви

П'ятниця, 11 червня 2021, 19:21

У Луцьку 11 червня відбулася офіційна церемонія відкриття почесного консульства Литви у Волинській області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Литви в Україні.

У церемонії відкриття взяли участь віцеспікер сейму Литви Паулюс Саударгас та посол Вальдемарас Сарапінас, які привітали Сергія Мартиняка з початком роботи на посаді почесного консула.

Раніше заступник глави офісу президента, відповідальний за міжнародну політику, Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді" назвав Литву серед ключових союзників України із надзвичайно високим рівнем стратегічного співробітництва.

Як відомо, напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО президент Литви Гітанас Науседа заявив, що балтійські країни виступають за сильнішу підтримку України та Грузії.

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