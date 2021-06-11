В Луцке открыли почетное консульство Литвы

В Луцке 11 июня состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Литвы в Волынской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Литвы в Украине.

В церемонии открытия приняли участие вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас, которые поздравили Сергея Мартынюка с началом работы в должности почетного консула.

11 червня у Луцьку офіційно відкрили Почесне консульство Литви у Волинській області. У церемонії відкриття взяли участь Віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударгас та Посол Вальдемарас Сарапінас, які привітали Сергія Мартиняка з початком роботи на посаді Почесного консула pic.twitter.com/TdBNFdOQn3 — LTembassyUA (@LTembassyUA) June 11, 2021

Ранее заместитель главы офиса президента, ответственный за международную политику, Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" назвал Литву среди ключевых союзников Украины с чрезвычайно высоким уровнем стратегического сотрудничества.

Как известно, накануне саммита лидеров стран-членов НАТО президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что балтийские страны выступают за сильную поддержку Украины и Грузии.