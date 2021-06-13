G7 визначила 6 пріоритетів для розвитку світу
Лідери держав "Групи семи" на триденному саміті в Британії визначили шість пріоритетів, які ляжуть в основу їхніх спільних глобальних дій для забезпечення процвітання планети.
Про це йдеться у схваленому комюніке, текст якого був оприлюднений у неділю після обіду, повідомляє "Європейська правда".
Перший пріоритет - зупинити пандемію і підготуватися до майбутнього, активізувавши міжнародні зусилля, щоб вакцинувати весь світ. G7 ставить за мету надати якомога більше безпечних вакцин якомога більшій кількості людей.
"Загальні зобов'язання G7 з початку пандемії передбачають в цілому надання більше двох мільярдів доз вакцини, що включає зобов’язання, взяті нами в лютому 2021 року, коли ми востаннє зустрічалися, і тут, в Карбіс-Бей, надати один мільярд доз протягом наступного року", - сказано в комюніке.
Одночасно лідери G7 пообіцяли створити відповідні рамки для посилення колективної оборони від загроз глобальному здоров'ю, збільшивши і координуючи глобальні виробничі потужності на всіх континентах; поліпшивши систему раннього попередження; і підтримуючи науку задля скорочення циклу розробки безпечних та ефективних вакцин, методів лікування і тестів з 300 до 100 днів.
Другий пріоритет - пожвавлення економіки. Його лідери G7 хочуть реалізвуати, впроваджуючи плани з відновлення економіки, засновані на підтримці в розмірі 12 трильйонів доларів, виділених під час пандемії. Основна мета - сприяти економічному зростанню в майбутньому, з планами, які створюють робочі місця, інвестують в інфраструктуру, стимулюють інновації, підтримують людей.
Третій пріоритет - забезпечити майбутнє процвітання, виступаючи за більш вільну і справедливу торгівлю в рамках реформованої торговельної системи, більш стійку глобальну економіку і більш справедливу глобальну податкову систему.
Четвертий пріоритет - захистити планету, підтримуючи зелену революцію, яка створює робочі місця, скорочує викиди і прагне обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градуса.
Лідери G7 зобов'язалися досягти нульового рівня викидів не пізніше 2050 року, скоротивши вдвічі свої колективні викиди за два десятиліття до 2030 року, збільшивши і поліпшивши фінансування боротьби зі зміною клімату до 2025 року; і зберегти або захистити не менше 30% своєї суші і океанів до 2030 року.
П’ятий пріоритет - зміцнити партнерські відносини з іншими людьми по всьому світу.
G7 обіцяє розвивати нові партнерства шляхом поетапної зміни свого підходу до інвестицій в інфраструктуру, в тому числі через ініціативу з екологічно чистого і зеленого росту. G7 прагне поглибити своє нинішнє партнерство до нової угоди з Африкою, в тому числі за рахунок збільшення підтримки з боку Міжнародного валютного фонду країнам, які найбільше потребують підтримки
Шостий пріоритет - сприймати свої цінності як міцну основу успіху в світі, який постійно змінюється.
"Ми будемо використовувати силу демократії, свободи, рівності, верховенства права і поваги прав людини, щоб відповісти на найважливіші питання і подолати найсерйозніші проблеми.
Ми будемо робити це таким чином, щоб цінувати особистість і просувати рівність, особливо гендерну рівність, в тому числі шляхом підтримки цілі щодо залучення 40 мільйонів дівчаток в освіту та виділення не менше 2¾ мільярда доларів на Глобальне партнерство в галузі освіти", - йдеться в ухваленому документі.