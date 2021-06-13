G7 визначила 6 пріоритетів для розвитку світу

Лідери держав "Групи семи" на триденному саміті в Британії визначили шість пріоритетів, які ляжуть в основу їхніх спільних глобальних дій для забезпечення процвітання планети.

Про це йдеться у схваленому комюніке, текст якого був оприлюднений у неділю після обіду, повідомляє "Європейська правда".

Перший пріоритет - зупинити пандемію і підготуватися до майбутнього, активізувавши міжнародні зусилля, щоб вакцинувати весь світ. G7 ставить за мету надати якомога більше безпечних вакцин якомога більшій кількості людей.

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"Загальні зобов'язання G7 з початку пандемії передбачають в цілому надання більше двох мільярдів доз вакцини, що включає зобов’язання, взяті нами в лютому 2021 року, коли ми востаннє зустрічалися, і тут, в Карбіс-Бей, надати один мільярд доз протягом наступного року", - сказано в комюніке.

Одночасно лідери G7 пообіцяли створити відповідні рамки для посилення колективної оборони від загроз глобальному здоров'ю, збільшивши і координуючи глобальні виробничі потужності на всіх континентах; поліпшивши систему раннього попередження; і підтримуючи науку задля скорочення циклу розробки безпечних та ефективних вакцин, методів лікування і тестів з 300 до 100 днів.

Другий пріоритет - пожвавлення економіки. Його лідери G7 хочуть реалізвуати, впроваджуючи плани з відновлення економіки, засновані на підтримці в розмірі 12 трильйонів доларів, виділених під час пандемії. Основна мета - сприяти економічному зростанню в майбутньому, з планами, які створюють робочі місця, інвестують в інфраструктуру, стимулюють інновації, підтримують людей.

Третій пріоритет - забезпечити майбутнє процвітання, виступаючи за більш вільну і справедливу торгівлю в рамках реформованої торговельної системи, більш стійку глобальну економіку і більш справедливу глобальну податкову систему.

Четвертий пріоритет - захистити планету, підтримуючи зелену революцію, яка створює робочі місця, скорочує викиди і прагне обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градуса.

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Лідери G7 зобов'язалися досягти нульового рівня викидів не пізніше 2050 року, скоротивши вдвічі свої колективні викиди за два десятиліття до 2030 року, збільшивши і поліпшивши фінансування боротьби зі зміною клімату до 2025 року; і зберегти або захистити не менше 30% своєї суші і океанів до 2030 року.

П’ятий пріоритет - зміцнити партнерські відносини з іншими людьми по всьому світу.

G7 обіцяє розвивати нові партнерства шляхом поетапної зміни свого підходу до інвестицій в інфраструктуру, в тому числі через ініціативу з екологічно чистого і зеленого росту. G7 прагне поглибити своє нинішнє партнерство до нової угоди з Африкою, в тому числі за рахунок збільшення підтримки з боку Міжнародного валютного фонду країнам, які найбільше потребують підтримки

Шостий пріоритет - сприймати свої цінності як міцну основу успіху в світі, який постійно змінюється.

"Ми будемо використовувати силу демократії, свободи, рівності, верховенства права і поваги прав людини, щоб відповісти на найважливіші питання і подолати найсерйозніші проблеми.

Ми будемо робити це таким чином, щоб цінувати особистість і просувати рівність, особливо гендерну рівність, в тому числі шляхом підтримки цілі щодо залучення 40 мільйонів дівчаток в освіту та виділення не менше 2¾ мільярда доларів на Глобальне партнерство в галузі освіти", - йдеться в ухваленому документі.