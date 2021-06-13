G7 определила 6 приоритетов для развития мира

Лидеры государств "Группы семи" на трехдневном саммите в Британии определили шесть приоритетов, которые лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты.

Об этом говорится в одобренном коммюнике, текст которого был обнародован в воскресенье после обеда, сообщает "Европейская правда".

Первый приоритет - остановить пандемию и подготовиться к будущему, активизировав международные усилия, чтобы вакцинировать весь мир. G7 ставит целью предоставить как можно больше безопасных вакцин как можно большему количеству людей.

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"Общие обязательства G7 с начала пандемии предусматривают в целом предоставление более двух миллиардов доз вакцины, включая обязательства, взятые нами в феврале 2021 года, когда мы в последний раз встречались, и здесь, в Карбис-Бей, предоставить один миллиард доз в течение следующего года", - говорится в коммюнике.

Одновременно лидеры G7 пообещали создать соответствующие рамки для усиления коллективной обороны от угроз глобальному здоровью, увеличив и координируя глобальные производственные мощности на всех континентах; улучшив систему раннего предупреждения; и поддерживая науку для сокращения цикла разработки безопасных и эффективных вакцин, методов лечения и тестов с 300 до 100 дней.

Второй приоритет - оживление экономики. Его лидеры G7 хотят реализовать, внедряя планы по восстановлению экономики, основанные на поддержке в размере 12 триллионов долларов, выделенных во время пандемии. Основная цель - способствовать экономическому росту в будущем, с планами, которые создают рабочие места, инвестируют в инфраструктуру, стимулируют инновации, поддерживают людей.

Третий приоритет - обеспечить будущее процветание, выступая за более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы, более устойчивую глобальную экономику и более справедливую глобальную налоговую систему.

Четвертый приоритет - защитить планету, поддерживая зеленую революцию, которая создает рабочие места, сокращает выбросы и стремится ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса.

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Лидеры G7 обязались достичь нулевого уровня выбросов не позднее 2050 года сократив вдвое свои коллективные выбросы за два десятилетия до 2030 года, увеличив и улучшив финансирования борьбы с изменением климата до 2025 года; и сохранить или защитить не менее 30% своей суши и океанов до 2030 года.

Пятый приоритет - укрепить партнерские отношения с другими людьми по всему миру.

G7 обещает развивать новые партнерства путем поэтапного изменения своего подхода к инвестициям в инфраструктуру, в том числе через инициативу экологически чистого и зеленого роста. G7 стремится углубить свое нынешнее партнерство к новому соглашению с Африкой, в том числе за счет увеличения поддержки со стороны Международного валютного фонда странам, которые наиболее нуждаются в поддержке.

Шестой приоритет - воспринимать свои ценности как прочную основу успеха в мире, который постоянно меняется.

"Мы будем использовать силу демократии, свободы, равенства, верховенства права и уважения прав человека, чтобы ответить на важнейшие вопросы и преодолеть самые серьезные проблемы.

Мы будем делать это таким образом, чтобы ценить личность и продвигать равенство, особенно гендерное равенство, в том числе путем поддержки цели по привлечению 40 млн девочек в образование и выделение не менее 2¾ миллиарда долларов в Глобальное партнерство в области образования", - говорится в принятом документе.