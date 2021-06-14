Прем'єр Чехії назвав Європейську прокуратуру "новим батогом" ЄС

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав Європейську прокуратуру "новим батогом", який може бути використаний проти нього.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Влада Чехії передала справу Бабіша щодо його конфлікту інтересів до новоствореної Європейської прокуратури. "Празька Верховна державна прокуратура більше не працює в цьому питанні", - заявили в секретаріаті державного прокурора Чехії.

Після цього Бабіш заявив, що нова прокуратура - це "ще одна установа, яка втручається у внутрішні справи Чеської Республіки", яка поступово передає "все більше повноважень" Брюсселю.

Європейська прокуратура займається серйозними фінансовими злочинами, що зачіпають бюджет ЄС. За даними чеських ЗМІ, вона уже взяла із Чехії 12 справ, у тому числі справу Бабіша.

Бабіша звинувачують у конфлікті інтересів, що нещодавно підтвердили аудитори Європейської комісії. Згідно з остаточним звітом аудиту, Бабіш все ще контролює компанію Agrofert, один з найбільших бенефіціарів фінансування ЄС.

Аудитори заявили, що Чеська Республіка має повернути субсидії ЄС, отримані Agrofert після лютого 2017 року, які включають близько 11 мільйонів євро, пов'язаних з грантами Європейського фонду регіонального розвитку та Європейського соціального фонду.

Agrofert - конгломерат із приблизно 250 компаній, які Бабіш передав у трасти в 2017 році. Agrofert отримує десятки мільйонів євро в рік у вигляді фінансування ЄС, більшість з яких - субсидії фермерам, на які не впливає поточне розслідування.