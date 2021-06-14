Премьер Чехии назвал Европейскую прокуратуру "новым кнутом" ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал Европейскую прокуратуру "новым кнутом", который может быть использован против него.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Власти Чехии передали дело Бабиша по его конфликта интересов во вновь созданную Европейскую прокуратуру. "Пражская Верховная государственная прокуратура больше не работает в этом вопросе", - заявили в секретариате государственного прокурора Чехии.

После этого Бабиш заявил, что новая прокуратура - это "еще одно учреждение, которое вмешивается во внутренние дела Чешской Республики", которая постепенно передает "все больше полномочий" в Брюссель.

Европейская прокуратура занимается серьезными финансовыми преступлениями, затрагивающими бюджет ЕС. По данным чешских СМИ, она уже взяла из Чехии 12 дел, в том числе дело Бабиша.

Бабиша обвиняют в конфликте интересов, недавно подтвердили аудиторы Европейской комиссии. Согласно окончательному отчету аудита, Бабиш все еще контролирует компанию Agrofert, один из крупнейших бенефициаров финансирования ЕС.

Аудиторы заявили, что Чешская Республика должна вернуть субсидии ЕС, полученные Agrofert после февраля 2017 года, которые включают около 11 млн евро, связанных с грантами Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда.

Agrofert - конгломерат из примерно 250 компаний, которые Бабиш передал в трасты в 2017 году. Agrofert получает десятки миллионов евро в год в виде финансирования ЕС, большинство из которых - субсидии фермерам, на которые не влияет текущее расследование.