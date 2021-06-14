Прем'єр Британії: поведінка Росії не дозволяє говорити про нормалізацію стосунків

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що поведінка Росії не дозволяє говорити про нормалізацію стосунків між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон сказав, прибувши на саміт НАТО у Брюсселі.

"Я завжди сподіваюся, що відносини з Росією поліпшаться, але боюся, зараз їхній стан дуже розчаровує з погляду Британії. Коли я зустрічався з президентом Путіним, я чітко сказав, що ми готові вести справи по іншому, ми готові до зближення, але ви маєте змінити поведінку", - сказав Джонсон.

Британський прем’єр додав, що "президент Байден готує досить жорсткі заяви для президента Путіна" для їхнього двостороннього саміту у Женеві 16 червня.

Як відомо, Джонсон минулого тижня зустрічався з Байденом на саміті Групи семи.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери Альянсу зустрічаються на саміті в Брюсселі у понеділок у поворотний момент для НАТО і відкриють сьогодні нову главу у трансатлантичних відносинах.

Відео заяви генсека з тезовими українськими субтитрами дивіться на каналі ЄвроПравди.