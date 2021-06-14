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Премьер Британии: поведение России не позволяет говорить о нормализации отношений

Понедельник, 14 июня 2021, 12:26

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поведение России не позволяет говорить о нормализации отношений между странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джонсон сказал по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе.

"Я всегда надеюсь, что отношения с Россией улучшатся, но боюсь, сейчас их состояние очень разочаровывает с точки зрения Великобритании. Когда я встречался с президентом Путиным, я четко сказал, что мы готовы вести дела по-другому, мы готовы к сближению, но вы должны изменить поведение", - сказал Джонсон.

Британский премьер добавил, что "президент Байден готовит достаточно жесткие заявления для президента Путина" к их двустороннему саммиту в Женеве 16 июня.

Как известно, Джонсон на прошлой неделе встречался с Байденом на саммите Группы семи.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры Альянса встречаются на саммите в Брюсселе в понедельник в поворотный момент для НАТО и откроют сегодня новую главу в трансатлантических отношениях.

Видео заявления генсека с тезисными украинскими субтитрами смотрите на канале ЕвроПравды

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