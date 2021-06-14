Прем’єрка Естонії вважає Росію найбільшою загрозою для НАТО

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія залишається найбільшою загрозою для Північноатлантичного альянсу.

Про це вона сказала перед самітом НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу естонського уряду.

"Колективна оборона є найважливішим завданням НАТО - для її забезпечення НАТО має адаптуватися до дедалі складніших умов безпеки. У наших інтересах підтвердити єдність альянсу та забезпечити, щоб союзники мали подібне розуміння загроз, з якими стикається альянс. Росія продовжує залишатися найбільшою загрозою для альянсу. НАТО повинен продовжувати зміцнювати свою позицію стримування та оборони, і для цього потрібні ресурси та нові рішення", - зазначила Каллас.

Серед інших загроз прем’єрка Естонії назвала тероризм.

Також, за її словами, Альянс має зберігати пильність щодо поведінки Китаю і боротися з викликами, що виникають завдяки новим технологіям.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що поведінка Росії не дозволяє говорити про нормалізацію стосунків між країнами.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери Альянсу зустрічаються на саміті в Брюсселі у понеділок у поворотний момент для НАТО і відкриють сьогодні нову главу у трансатлантичних відносинах.

Відео заяви генсека з тезовими українськими субтитрами дивіться на каналі ЄвроПравди.