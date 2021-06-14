Премьер Эстонии считает Россию самой большой угрозой для НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия остается самой большой угрозой для Североатлантического альянса.

Об этом она сказала перед саммитом НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

"Коллективная оборона является важнейшей задачей НАТО - для ее обеспечения НАТО должен адаптироваться ко все более сложным условиям безопасности. В наших интересах подтвердить единство альянса, чтобы у союзников было схожее понимание угроз, с которыми сталкивается Альянс. Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для Альянса. НАТО должен продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, и для этого нужны ресурсы и новые решения", - отметила Каллас.

Среди других угроз премьер Эстонии назвала терроризм.

Также, по ее словам, Альянс должен сохранять бдительность в отношении поведения Китая и бороться с вызовами, которые возникают благодаря новым технологиям.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поведение России не позволяет говорить о нормализации отношений между странами.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры Альянса встречаются на саммите в Брюсселе в понедельник в поворотный момент для НАТО и откроют сегодня новую главу в трансатлантических отношениях.

Видео заявления генсека с тезисными украинскими субтитрами смотрите на канале ЕвроПравды.