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Прем'єр Словенії заявив про необхідність розширення НАТО

Понеділок, 14 червня 2021, 13:46

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив про необхідність розширення НАТО.

Про це він сказав після прибуття на саміт Альянсу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"НАТО має розширюватись, тому що, якщо НАТО не розширюється, це робить хтось інший - і це недобре, це не сприяє миру і стабільності у всьому світі", - сказав Янша.

Він також закликав Альянс зберігати технологічну перевагу. "Ми повинні бути принаймні на одне покоління попереду", - додав прем'єр.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Північноатлантичний альянс повинен виконати надані Україні та Грузії обіцянки щодо перспективи членства в НАТО.

Нагадаємо, новопризначений заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україна зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства у НАТО.

Водночас заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що в Альянсі немає згоди про ПДЧ для України.

Відеоверсію пояснень заступника генсека НАТО дивіться на каналі ЄвроПравди у ролику "Чого чекати Україні від саміту НАТО?"

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