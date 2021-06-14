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Премьер Словении заявил о необходимости расширения НАТО

Понедельник, 14 июня 2021, 13:46

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил о необходимости расширения НАТО.

Об этом он сказал по прибытии на саммит Альянса в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"НАТО должен расширяться, потому что если НАТО не расширяется, это делает кто-то другой - и это нехорошо, это не способствует миру и стабильности во всем мире", - сказал Янша.

Он также призвал Альянс сохранять технологическое превосходство. "Мы должны быть по крайней мере на одно поколение впереди", - добавил премьер.

Президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс должен выполнить данные Украине и Грузии обещания относительно перспективы членства в НАТО.

Напомним, новоназначенный заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" заявил, что Украина сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО.

В то же время заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в Альянсе нет согласия о ПДЧ для Украины.

Видеоверсию объяснений заместителя генсека НАТО на канале ЕвроПравды в ролике "Чего ждать Украине от саммита НАТО?"

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