Зеленский хочет от Байдена четкое "да" или "нет" относительно ПДЧ в НАТО для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы от президента США Джо Байдена определенности в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse, сообщает "Европейская правда".

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по Плану действий относительно членства в НАТО для Украины", - пишет Reuters.

Он также заявил, что США должны оказать экономическую поддержку Украины.

Как сообщалось, лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня не назовут никаких дат относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить План действий по членству.

Президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе, заявил, что Североатлантический альянс должен выполнить данные Украине и Грузии обещания относительно перспективы членства в НАТО.

Напомним, новоназначенный заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" заявил, что Украина сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО.

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