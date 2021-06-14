Північній Ірландії загрожують дострокові вибори до парламенту через мовне питання

У Північній Ірландії суперечка між націоналістичною Шинн Фейн та Демократичною юніоністською партією (DUP) через мовне питання може призвести до блокування призначення нового уряду і дострокових виборів у парламент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

14 червня офіційно пішла з посади перший міністр Анлін Фостер від DUP, але призначення її наступника Пола Гівена, якого партія обрала на цю роль, ще під питанням.

Тепер у відставку автоматично має піти і заступниця першого міністра - Мішель О’Нейл з Шинн Фейн. Партія заявила, що не буде вносити її кандидатуру повторно, таким чином блокуючи фінальне призначення і першого міністра, доки не отримає політичну обіцянку про прийняття законопроєкту щодо ірландської мови наступного місяця.

У Шинн Фейн стверджують, що цей проєкт закону забезпечить більш рівноправні умови для ірландської мови та культури, тоді як юніоністи вважають, що питання мови "перетворюють на зброю", аби розмивати відчуття, що регіон входить до складу Британії.

Новий лідер DUP Едвін Путс у понеділок ухилився від відповіді на питання, чи може бути цей законопроєкт внесений ще за часу його перебування на посаді. Він також заявив, що мир у регіоні буде "під ризиком", якщо Шинн Фейн заблокують затвердження Гівена першим міністром.

Якщо сили не дідуть згоди протягом семи днів, до 13:00 21 червня, Північну Ірландію чекають дострокові вибори до парламенту.

Вважається, що жодна з політсил не зацікавлена у дострокових виборах, але і ті й інші не хочуть поступатися своїми принципами.

Секретар з питань Північної Ірландії Брендон Левітс закликав до "м’якої" зміни влади, зазначивши, що політичну стабільність не можна сприймати як данність і потрібно зробити все, щоб зберегти її.

Зміна першого міністра відбувається на тлі загального загострення невдоволення юніоністів Північної Ірландії ситуацією, що склалася після виходу Британії з ЄС, зокрема тим, що за умовами угоди з'явився митний кордон між Північною Ірландією та рештою Британії.

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