Северной Ирландии грозят досрочные выборы в парламент из-за языкового вопроса

В Северной Ирландии спор между националистической Шинн Фейн и Демократической юнионистской партии (DUP) по поводу языкового вопроса может привести к блокированию назначения нового правительства и досрочным выборам в парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

14 июня официально ушла с должности первый министр Анлин Фостер от DUP, но назначение ее преемника Пола Гивена, которого партия выбрала на эту роль, еще под вопросом.

Теперь в отставку автоматически уходит и заместитель первого министра - Мишель О'Нейл с Шинн Фейн. Партия заявила, что не будет вносить ее кандидатуру повторно, таким образом блокируя финальное назначение и первого министра, пока не получит политическое обещание о принятии законопроекта об ирландского языке в следующем месяце.

В Шинн Фейн утверждают, что этот проект закона обеспечит более равноправные условия для ирландского языка и культуры, тогда как юнионисты считают, что вопрос языка "превращают в оружие", чтобы размывать ощущение, что регион входит в состав Великобритании.

Новый лидер DUP Эдвин Путс в понедельник уклонился от ответа на вопрос, может ли быть этот законопроект внесен еще во время его пребывания на должности. Он также заявил, что мир в регионе будет "под риском", если Шинн Фейн заблокируют утверждение Гивена первым министром.

Если силы не достигнут согласия в течение семи дней, до 13:00 21 июня, Северную Ирландию ждут досрочные выборы в парламент.

Считается, что ни одна из политсил не заинтересована в досрочных выборах, но и те и другие не хотят поступаться своими принципами.

Секретарь по вопросам Северной Ирландии Брэндон Левитс призвал к "мягкой" смене власти, отметив, что политическую стабильность нельзя воспринимать как данность и нужно сделать все, чтобы сохранить её.

Изменение первого министра происходит на фоне общего обострения недовольства юнионистов Северной Ирландии ситуацией, сложившейся после выхода Британии из ЕС, в частности тем, что по условиям соглашения появилась таможенная граница между Северной Ирландией и остальной частью Британии.

Читайте также: Метастазы Brexit: куда заведут Северную Ирландию новые массовые протесты.