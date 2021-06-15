Байден о возможном членстве Украины в НАТО: нужно вычистить коррупцию

Украине необходимо преодолеть коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству в НАТО.

Об этом заявил президент США Джо Байден после саммита НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Это зависит от того, выполнят ли они критерии. Им нужно вычистить коррупцию, отвечать другим требованиям, чтобы начать выполнять План относительно членства. Между тем мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине в противостоянии с прямой российской агрессией. И это будет зависеть не только от меня, будем ли мы иметь возможность определить, может ли Украина стать частью НАТО, это будет зависеть от Альянса, как они проголосуют. Но им предстоит убедить (страны-члены, - ред.), и это не просто", - сказал Байден.

На вопрос о том, исключают ли вторжение России на Донбасс и оккупация Крыма возможность вступления Украины в НАТО, Байден ответил: "Нет".

Он напомнил о своем выступлении в Верховной Раде несколько лет назад, в котором сказал, что Украина имеет возможность, которой раньше никогда не было в ее истории.

"Создать нацию с действительно демократически избранной властью, не коррумпированной, без руководства олигархами. И я подчеркнул, что они войдут в историю, как отцы-основатели Украины, если действительно сделают это", - сказал Байден.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, что звучат в отношении Грузии с 2018 года - что Украина станет членом Альянса и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству через выполнение Годовых национальных программ.

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Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видеопоясненни ЕвроПравды.