В Кремле рассказали о графике саммита Байдена и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве будет состоять из трех частей: беседа в узком составе, затем в расширенном и продолжение переговоров после перерыва.

Об этом рассказал на брифинге в Москве помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

По словам Ушакова, встреча двух президентов начнется 15 июня в 13:00. Путин приедет в Женеву в среду. На вилле La Grange его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем туда прибудет Байден.

После церемонии фотографирования и выступления Пармелена начнется саммит.

"Переговоры запланированы из трех частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и потом продолжение переговоров", — рассказал Ушаков.

Затем президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях, и после завершения саммита Путин встретится со швейцарским коллегой.

Ранее Байден пояснил, что решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления обоих лидеров.