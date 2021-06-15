Конгресвумен США вибачилась за порівняння носіння масок з Голокостом

Конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін вибачилася в понеділок за свої недавні коментарі, у яких вона порівняла необхідність носіння захисних масок у Палаті представників з жахами Голокосту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

"Мені щиро шкода, що я образила людей коментарями про Голокост. Немає ніякого порівняння і ніколи не буде", - заявила республіканка з Джорджії журналістам, зазначивши, що раніше в той же день відвідала Вашингтонський меморіальний музей Голокосту.

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Грін вибачилася більше ніж через три тижні після того, як у консервативному подкасті вона порівняла коронавірусні вимоги, схвалені демократами, які контролюють Палату представників, з "часом і історією, коли людям говорили носити золоту зірку".

За її словами, їх "посадили в потяги і відправили в газові камери нацистської Німеччини. Це саме той тип насильства, про який говорить Ненсі Пелосі", - сказала Грін. Ненсі Пелосі є спікером Палати представників.

Коментарі Гріна засудили республіканські лідери, в тому числі лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті, який назвав це порівняння "жахливим".

Керівництво Палати представників нещодавно заявило, що вакциновані люди більше не повинні носити маски в будівлі законодавчого органу.

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Марджорі Тейлор Грін відома скандальними заявами і суперечками з прогресивними колегами. Грін в минулому - прихильниця теорії змови QAnon, хоча зараз вона каже, що не вірить у конспірологічну теорію.

Серед іншого, вона заявляла, що стрілянина у декількох школах та теракт 9 вересня 2001 року нібито були інсценізовані. Вона також поширювала антисемітські та антимусульманські дописи і закликала до насильства проти демократів.

Палата представників у лютому виключила Грін з двох комітетів за її суперечливі висловлювання.

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