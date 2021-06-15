Конгрессвумен США извинилась за сравнение ношения масок с Холокостом
Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин извинилась в понедельник за свои недавние комментарии, в которых она сравнила необходимость ношения защитных масок в Палате представителей с ужасами Холокоста.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.
"Мне искренне жаль, что я обидела людей комментариями о Холокосте. Нет никакого сравнения и никогда не будет", - заявила республиканка из Джорджии журналистам, отметив, что ранее в тот же день посетила Вашингтонский мемориальный музей Холокоста.
Грин извинилась более чем через три недели после того, как в консервативном подкасте она сравнила коронавирусные требования, одобренные демократами, контролирующими Палату представителей, с "временем и историей, когда людям говорили носить золотую звезду".
По ее словам, их "посадили в поезда и отправили в газовые камеры нацистской Германии. Это именно тот тип насилия, о котором говорит Нэнси Пелоси", - сказала Грин. Нэнси Пелоси является спикером Палаты представителей.
Комментарии Грин осудили республиканские лидеры, в том числе лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, который назвал это сравнение "ужасным".
Руководство Палаты представителей недавно заявило, что вакцинированные люди больше не должны носить маски в здании законодательного органа.
Марджори Тейлор Грин известна скандальными заявлениями и спорами с прогрессивными коллегами. Грин в прошлом - сторонница теории заговора QAnon, хотя сейчас она говорит, что не верит в конспирологические теории.
Среди прочего, она заявляла, что стрельба в нескольких школах и теракт 9 сентября 2001 года якобы были инсценированы. Она также распространяла антисемитские и антимусульманские сообщения и призывала к насилию против демократов.
Палата представителей в феврале исключила Грин из двух комитетов за ее противоречивые высказывания.
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