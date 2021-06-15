Експрезидент Франції у суді заперечив порушення у фінансуванні його виборчої кампанії

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі заявив на суді за звинуваченням у незаконному фінансуванні його невдалої передвиборчої кампанії 2012 року, що не вчинив протиправних дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Саркозі заявив, що він не брав участі ані в логістиці своєї кампанії під час балотування на другий президентський термін, ані в тому, як витрачалися гроші під час підготовки до виборів.

"Я мав намір вчинити шахрайство, вчинити неправомірно? Чи був я необережним? Недбалим? Моя відповідь на все це є найбільш формальною: "ні". З того моменту, як мені сказали, що все в порядку, у мене не було причин більше роздумувати над цим - сказав Саркозі в суді.

66-річний Саркозі сказав суддям, що він відповідав за політичний напрямок своєї кампанії, але не за організацію мітингів, виготовлення агітаційних матеріалів та оплату рахунків.

Суд над експрезидентом почався в березні, але в перший же день було прийнято рішення відкласти слухання через те, що адвокат Саркозі захворів на коронавірус. Слухання відновились у травні.

Прокуратура стверджує, що консервативна партія Саркозі витратила майже вдвічі більше 22,5 мільйонів євро, дозволених законом про вибори на щедрі передвиборчі мітинги, а потім найняла дружнє агентство зі зв'язків з громадськістю, щоб приховати ці витрати.

У своєму обвинувальному висновку прокуратура визнала, що їх розслідування не змогло довести, що Саркозі організував або причетний до цієї схеми, але кажуть, що він, ймовірно, знав про це.

Раніше в цьому році Саркозі був засуджений до одного року ув'язнення та дворічного умовного покарання за корупцію. Він оскаржив цей вирок.

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