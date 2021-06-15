Экс-президент Франции в суде отрицал нарушения в финансировании его избирательной кампании

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил на суде по обвинению в незаконном финансировании его неудачной предвыборной кампании 2012 года, что не совершил противоправных действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Саркози заявил, что он не участвовал ни в логистике своей кампании во время баллотирования на второй президентский срок, ни в том, как тратились деньги во время подготовки к выборам.

"Я намеревался совершить мошенничество, поступить неправомерно? Был ли я неосторожным? Небрежным? Мой ответ на все это наиболее формален: "Нет". С того момента, как мне сказали, что все в порядке, у меня не было причин больше размышлять над этим", - сказал Саркози в суде.

66-летний Саркози сказал судьям, что он отвечал за политическое направление своей кампании, но не за организацию митингов, изготовление агитационных материалов и оплату счетов.

Суд над экс-президентом начался в марте, но в первый же день было принято решение отложить слушания из-за того, что адвокат Саркози заболел коронавирусом. Слушания возобновились в мае.

Прокуратура утверждает, что консервативная партия Саркози почти вдвое превысила 22,5 млн евро, разрешенных законом о выборах, потратив эту сумму на предвыборные митинги, а потом наняла дружеское агентство по связям с общественностью, чтобы скрыть эти расходы.

В своем обвинительном заключении прокуратура признала, что их расследование не смогло доказать, что Саркози организовал или причастен к этой схеме, но говорят, что он, вероятно, знал об этом.

Ранее в этом году Саркози был приговорен к одному году заключения и двухлетнему условному наказанию за коррупцию. Он обжаловал этот приговор.

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