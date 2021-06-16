В Молдове жалуются на уменьшение количества желающих вакцинироваться

В Министерстве здравоохранения Молдовы заявили, что в последнее время все меньше людей заинтересованы получить прививку от коронавируса, поэтому темпы вакцинации снижаются.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом рассказала и.о. министра здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

По ее словам, падение темпов вакцинации происходит почти ежедневно и тенденция вызывает обеспокоенность.

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"Даже если данные за вчера - первой дозой вакцинировались около 2 тысяч человек, а второй - 14 тысяч. Это означает, что люди не заинтересованы. Система справляется и мы можем вакцинировать большее количество людей, но решение за ними - хотят они этого или нет", - рассказала и.о. министра.

Она отметила, что вакцинироваться важно, несмотря на общий спад заболеваемости, чтобы достичь коллективного иммунитета и уменьшить риски следующей волны эпидемии.

По данным Минздрава, на 16 июня в Молдове вообще сделали около 557 000 прививок. Почти 389 000 человек получили прививки по крайней мере первой дозой, и около 167 000 завершили вакцинацию.

С 19 мая вакцинацию открыли для всех желающих в возрасте от 18 лет, а в столице и пригороде запустили переоборудованы под центр вакцинации автобус и троллейбус.

Для прививки первой дозой в стране сейчас доступны препараты AstraZeneca и китайские Sinopharm и Sinovac. Pfizer и российская вакцина "Спутник V" остались только для тех, кто ждет второго дозу.

Ранее соседняя Румыния объявила о закрытии 12 центров вакцинации через падение количества желающих сделать прививку.