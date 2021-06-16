Україна вимагає пояснень від Мінська через визнання Білоруссю "прокуратури ЛНР"

Міністерство закордонних справ України вимагає пояснень від Мінська у зв’язку з допитом заарештованого у Білорусі опозиційного блогера Романа Протасевича представниками так званої "ЛНР", що виглядає як визнання її суб’єктності.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді".

Він повідомив, що за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби українське посольство у Мінську звернулося до білоруської влади з вимогою надати офіційні пояснення.

"Ніякої "генпрокуратури ЛНР" не може бути за визначенням. Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації. Повідомлення про проведення "слідчих дій" в Білорусі слід розглядати в контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдосуб’єктності. Це лише підтверджує, що операцію із примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм", - заявив Олег Ніколенко.

Він додав, що Росія намагається позбавити Білорусь суверенітету та максимально її затягнути в свій геополітичний порядок денний.

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"Таке зближення, безумовно, посилює ризики для України. І воно буде враховане під час ухвалення нашою державою подальших рішень із захисту інтересів національної безпеки", - додав Олег Ніколенко.

Як раніше повідомила "Українська правда", в так званій "генпрокуратурі ЛНР" заявили, що допитали Романа Протасевича і нібито отримали докази його причетності до вбивств мирних жителів на Донбасі.

Як відомо, 23 травня Мінськ під приводом повідомлення про замінування примусив до посадки транзитний рейс Ryanair з Афін до Вільнюса, на борту якого був опозиційний блогер Роман Протасевич, колишній редактор телеграм-каналу "Нехта", що відігравав вагому роль під час протестів проти фальсифікації виборів та свавілля силовиків. Його разом з подругою затримали.

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