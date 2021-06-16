Украина требует объяснений от Минска из-за признания Беларусью "прокуратуры ЛНР"

Министерство иностранных дел Украины требует объяснений от Минска в связи с допросом арестованного в Беларуси оппозиционного блогера Романа Протасевича представителями так называемой "ЛНР", что выглядит как признание её субъектности.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

Он сообщил, что по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы украинское посольство в Минске обратилось к белорусским властям с требованием предоставить официальные объяснения.

"Никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации. Сообщение о проведении "следственных действий "в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубъектность. Это лишь подтверждает, что операцию по принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Романа Протасевича разыграно по российскому сценарию", - заявил Олег Николенко.

Он добавил, что Россия пытается лишить Беларусь суверенитета и максимально втянуть её в свою геополитическую повестку дня.

"Такое сближение, безусловно, усиливает риски для Украины. И это будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности", - добавил Олег Николенко.

Как ранее сообщила "Украинская правда", в так называемой "генпрокуратуре ЛНР" заявили, что допросили Романа Протасевича и якобы получили доказательства его причастности к убийствам мирных жителей в Донбассе.

Как известно, 23 мая Минск под предлогом сообщения о заминировании принудил к посадке транзитный рейс Ryanair из Афин в Вильнюс, на борту которого был оппозиционный блогер Роман Протасевич, бывший редактор телеграмм-канала "Нехта", который играл важную роль во время протестов против фальсификации выборов и произвола силовиков. Его вместе с подругой задержали.

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