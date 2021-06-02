Делом о конфликте интересов премьера Чехии займется новая прокуратура ЕС - СМИ

Дело о конфликте интересов премьер-министра Чехии Андрея Бабиша передадут в Европейскую прокуратуру, которая заработала в Люксембурге 1 июня.

Об этом рассказал представитель Чехии в прокуратуре Петр Клемент, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Передача дела подтверждена контролирующим государственным обвинителем Борисом Гавелом из Высшей прокуратуры в Праге. "По делу, о котором вы спрашиваете, можно отметить, что оно соответствует условиям обязательной юрисдикции новой Европейской прокуратуры согласно соответствующему Регламенту Европейского Союза и должно быть передано ей без задержки", - сказал он.

Европейская комиссия и чешская полиция имеют дело с возможным конфликтом интересов премьер-министра Чехии. По мнению аудиторов ЕК, у Бабиша сложился конфликт интересов, поскольку он контролирует целевые фонды, в которые вложил свои активы. Таким образом, субсидии структурных фондов Евросоюза на общую сумму в сотни миллионов крон, которые компании получали от холдинга Agrofert с 9 февраля 2017 года, являются неоправданными, согласно заключению аудиторов.

Бабиш всегда отвергал любой конфликт интересов и заявил, что аудитом "манипулировали" его политические противники и профессиональные информаторы.

Аудиторы заявили, что Чешская Республика должна вернуть субсидии ЕС, полученные Agrofert после февраля 2017 года, включающие около 11 млн евро, связанных с грантами Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда.

Agrofert - конгломерат из примерно 250 компаний, которые Бабиш передал в трасты в 2017 году. Agrofert получает десятки миллионов евро в год в виде финансирования ЕС, большинство из которых - субсидии фермерам, на которые не влияет текущее расследование.

В июле прошлого года чешские следователи начали уголовное производство и запустили официальное расследование дела, собирая доказательства и свидетельства. Однако в ближайшие дни чешская прокуратура передаст дело в Люксембурга.

"Конечно, мы знаем о деле. Если господин Гавел намерен сообщить об этом - и мы ожидаем, что он сообщит об этом, - мы рассмотрим все критерии. Поэтому мы, скорее всего, возьмемся за дело", - сказал Петр Клемент, которого назначили европейским прокурором от Чехии в июле прошлого года.

Новая прокуратура ЕС (EPPO), которая отвечает за расследование уголовных дел и преследования за преступления против бюджета Евросоюза, начала работу 1 июня.

"Первая наднациональная служба прокуратуры начинает свою деятельность для защиты средств налогоплательщиков ЕС, в ее компетенции - расследовать и преследовать такие преступления, как отмывание денег, коррупция и трансграничное мошенничество с НДС", - заявили в Еврокомиссии.

Этот новый орган Евросоюза также может расследовать и преследовать любую другую незаконную деятельность, связанную с правонарушениями против бюджета ЕС.