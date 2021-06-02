Три чверті дорослих у Британії отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

Понад три чверті дорослих у Великій Британії отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок підтвердив, що ця віха була досягнута до півночі у вівторок, виступивши з промовою, в якій високо оцінив роль Національної служби охорони здоров'я, науковців, регулюючого органу Британії в області лікарських засобів MHRA і цільової групи по вакцинах в розгортанні кампанії імунізації.

У період з 8 грудня по 1 червня у Великій Британії було введено понад 65,6 мільйона доз вакцин, з них понад 39,5 млн перших доз - 75,2% дорослих - і понад 26 мільйонів других доз - 49,5% дорослих.

"Хто б міг подумати, що всього через 11 місяців (після розробки вакцини, - ред.) ми зможемо впровадити першу в історії клінічно схвалену вакцину проти коронавірусу. Я вважаю, що історія успіху вакцинації в Великобританії не була випадковістю, це результат наших дій, рішень, які ми приймали раніше", - сказав він.

У середу прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що зараз немає ніяких даних, які дозволяють припустити відтермінування повного виходу Англії з коронавірусних обмежень 21 червня.

У вівторок Британія вперше з початку пандемії оголосила про нульовий рівень смертей від COVID-19.