Три четверти взрослых в Великобритании получили первую дозу вакцины от коронавируса

Более трех четвертей взрослых в Великобритании получили первую дозу вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подтвердил, что эта веха была достигнута к полуночи во вторник, выступив с речью, в которой высоко оценил роль Национальной службы здравоохранения, ученых, регулирующего органа Великобритании в области лекарственных средств MHRA и целевой группы по вакцинам в развертывании вакцины.

В период с 8 декабря по 1 июня в Великобритании было введено более 65,6 миллионов вакцин, из них более 39,5 миллионов первых доз - 75,2% взрослых - и более 26 миллионов вторых доз - 49,5% взрослых.

"Кто бы мог подумать, что всего через 11 месяцев (после разработки вакцины, - ред.) мы сможем внедрить первую в истории клинически одобренную вакцину против коронавируса. Я считаю, что история успеха вакцинации в Великобритании не была случайностью, это результат наших действий, решений, которые мы принимали раньше", - сказал он.

В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на данный момент нет никаких данных, которые позволяют предположить отсрочку полного выхода Англии из коронавирусных ограничений 21 июня.

Во вторник Великобритания впервые с начала пандемии объявила о нулевом уровне смертей от COVID-19.