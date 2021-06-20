Байдени повідомили про смерть одного зі своїх собак

У Білому домі повідомили про смерть одного з собак Джо Байдена, німецької вівчарки Чемпа, який прожив з родиною Байденів 13 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Чемп помер у родинному помешканні у Вільмінгтоні у штаті Делавер.

"З прикрістю повідомляємо про те, що сьогодні пішов наш улюбленець, німецька вівчарка Чемп. Він був нашим постійним цінним компаньйоном останні 13 років і його любила уся родина Байденів", - розповіли Джо Байден та перша леді Джилл Байден у спільній заяві.

Президент Джо Байден з собакою Чемпом у Білому домі, лютий 2021 року

Чемпу був один місяць, коли Джо Байден взяв його з розплідника у Пенсильванії - невдовзі після того, як у 2008 році став обраним віцепрезидентом, а Барак Обама - обраним президентом. Так домовилося подружжя Байденів у разі перемоги Барака Обами на виборах. Байден тоді розповідав, що німецькі вівчарки - його улюблена порода.

Другий пес Байденів, Мейджор, з’явився на 10 років пізніше - значною мірою для того, щоб старіючому Чемпу було веселіше.

Останнім часом стан здоров’я пса погіршився, переважно у зв’язку з поважним віком.

"Він любив лягти у нас біля ніг біля каміну увечері, порадувати своєю присутністю під час зустрічей та лежати на сонці у саду Білого дому. У молодші дні йому подобалося ганятися за м’ячами від гольфу на галявині перед Військово-морською обсерваторією або наздоганяти наших онуків, коли вони бігали на задньому дворі у Делавері", - додають Байдени.

Чемп і Мейджор переїхали в Білий дім у січні, менш ніж через тиждень після інавгурації Байдена.

На початку березня ЗМІ повідомляли, що Мейджора і Чемпа тимчасово перевезли в Делавер після "інциденту з укусом" Мейджором охоронця Білого дому. Речниця Білого дому Джен Псакі тоді запевнила, що собак не висилали в Делавер через інцидент з укусом, натомість поїздка була запланована заздалегідь.

Байдени розповідали, що собакам було не дуже просто адаптуватися нових умов - наприклад, їздити на ліфті та гуляти на газонах перед Білим домом, де на них дивилась велика кількість людей.