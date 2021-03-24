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Пес Байдена, який покусав людину, повернувся у Білий дім 

Середа, 24 березня 2021, 13:43

Пес президента США Джо Байдена Мейджор повернувся до Білого дому після інциденту з укусом, який трапився на початку цього місяця. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на журнал People.

У президента США і першої леді - дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор. Вони переїхали в Білий дім у січні, менш ніж через тиждень після інавгурації Байдена.

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На початку березня американські медіа повідомили, що Мейджора і Чемпа тимчасово перевезли в Делавер після "інциденту з укусом". За даними ЗМІ, Мейджор вкусив охоронця Білого дому і той отримав незначні травми.

Речниця Білого дому Джен Псакі запевнила, що собак не висилали в Делавер через інцидент з укусом, натомість поїздка була запланована заздалегідь.

У вівторок 23 березня були опубліковані фотографії, на яких видно, як Мейджора вигулюють біля Білого дому.

Представник Білого дому підтвердив виданню, що собаки повернулися з Делавера, де Мейджор пройшов додаткову підготовку.

У інтерв’ю ABC News 17 березня президент Джо Байден сказав, що Мейджор "нікого не кусав і не прокусив шкіру", уточнивши, що його собака адаптується до свого нового дому.

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