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Рада ЄС дала "зелене світло" секторальним санкціям проти Білорусі

Понеділок, 21 червня 2021, 13:36

Міністри закордонних справ країн ЄС вирішили запровадити секторальні санкції проти Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Міністри закордонних справ ЄС також дали політичне "зелене світло" для галузевих санкцій проти Білорусі, спрямованих на частини її калійного, нафтового та банківського секторів. Рішення буде схвалено лідерами ЄС на саміті, а потім офіційно затверджено через кілька днів" - написав він.

Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.

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Білорусь санкції
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