Рада ЄС дала "зелене світло" секторальним санкціям проти Білорусі

Міністри закордонних справ країн ЄС вирішили запровадити секторальні санкції проти Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Міністри закордонних справ ЄС також дали політичне "зелене світло" для галузевих санкцій проти Білорусі, спрямованих на частини її калійного, нафтового та банківського секторів. Рішення буде схвалено лідерами ЄС на саміті, а потім офіційно затверджено через кілька днів" - написав він.

EU foreign ministers have now also given political green light for sectoral sanctions on #Belarus, hitting parts of its potash, oil and banking sectors. will be endorsed by leaders at #EUCO and then officially approved a few days later.