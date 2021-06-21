Совет ЕС дал "зеленый свет" секторальным санкциям против Беларуси

Министры иностранных дел стран ЕС решили ввести секторальные санкции против Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС также дали политический "зеленый свет" для отраслевых санкций против Беларуси, направленных на части ее калийного, нефтяного и банковского секторов. Решение будет принято лидерами ЕС на саммите, а затем официально утверждено через несколько дней "- написал он.

EU foreign ministers have now also given political green light for sectoral sanctions on #Belarus, hitting parts of its potash, oil and banking sectors. will be endorsed by leaders at #EUCO and then officially approved a few days later. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2021

Как сообщалось, Совет ЕС утвердил решение о запрете въезда и замораживание активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.