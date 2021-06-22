YouTube виграв справу щодо авторського права в Суді ЄС

Суд ЄС постановив, що YouTube не несе прямої відповідальності за користувачів, які завантажують контент, що порушує авторські права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"У нинішніх умовах оператори онлайн-платформ в принципі не є розповсюджувачами захищеного авторськими правами контенту, який нелегально розміщується там користувачами", - йдеться в рішенні суду.

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Суд ЄС заявив, що платформи також можуть нести відповідальність, якщо вони не використовують відповідні технологічні інструменти для боротьби з порушеннями авторських прав з боку своїх користувачів або якщо вони надають інструменти на своїх платформах для незаконного обміну контентом.

У відповідь на постанову суду представник YouTube заявив, що YouTube є лідером в області авторського права і підтримує правовласників, яким виплачують справедливу частку.

"Ось чому ми інвестували в сучасні інструменти авторського права, які створили абсолютно новий потік доходів для галузі. Тільки за останні 12 місяців ми заплатили музичній індустрії 4 мільярди доларів, понад 30% з яких надходять від монетизованого контенту, створюваного користувачами", - заявив представник.

YouTube опинився на лаві підсудних після того, як музичний продюсер Френк Петерсон подав до суду на компанію і Google в Німеччині за завантаження на YouTube користувачами в 2008 році декількох фонограм, права на які належать йому.

У другому випадку видавнича група Elsevier подала в суд на службу файлового хостингу Cyando в Німеччині після того, як її користувачі завантажили на її платформу кілька робіт Elsevier в 2013 році без її дозволе.

Згодом німецький суд звернувся за порадою до Суду ЄС, який виніс рішення по обох справах у вівторок.