YouTube выиграл дело в отношении авторского права в суде ЕС

Суд ЕС постановил, что YouTube не несет прямой ответственности за пользователей, которые загружают контент, нарушающий авторские права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"В нынешних условиях операторы онлайн-платформ в принципе не являются распространителями защищенного авторскими правами контента, который нелегально размещается там пользователями", - говорится в решении суда.

Читайте также Суд ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича

Суд ЕС заявил, что платформы также могут нести ответственность, если они не используют соответствующие технологические инструменты для борьбы с нарушениями авторских прав со стороны своих пользователей или если они предоставляют инструменты на своих платформах для незаконного обмена контентом.

В ответ на постановление суда представитель YouTube заявил, что YouTube является лидером в области авторского права и поддерживает правообладателей, которым выплачивают справедливую долю.

"Вот почему мы инвестировали в современные инструменты авторского права, создали совершенно новый поток доходов для отрасли. Только за последние 12 месяцев мы заплатили музыкальной индустрии 4 миллиарда долларов, более 30% из которых поступают от монетизированного контента, создаваемого пользователями", - заявил представитель.

YouTube оказался на скамье подсудимых после того, как музыкальный продюсер Фрэнк Петерсон подал в суд на компанию и Google в Германии за загрузку на YouTube пользователями в 2008 году нескольких фонограмм, права на которые принадлежат ему.

Во втором случае издательская группа Elsevier подала в суд на службу файлового хостинга Cyando в Германии после того, как ее пользователи загрузили на ее платформу несколько работ Elsevier в 2013 году без ее разрешения.

Впоследствии немецкий суд обратился за советом к Суду ЕС, который вынес решение по обоим делам во вторник.