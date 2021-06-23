Рада Європи закликала Чехію розслідувати смерть рома після затримання поліцією

Рада Європи закликає до невідкладного, ретельного і незалежного розслідування недавньої смерті ромського чоловіка в Чехії після його затримання поліцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті організації.

"Кадри, зняті 19 червня в Тепліце, що демонструють втручання поліції щодо ромського чоловіка, який пізніше помер у машині швидкої допомоги, викликають тривогу і численні запитання про обставини цього трагічного інциденту", - йдеться в заяві.

Відзначається, що роми є найбільшою меншиною в Європі, і Рада Європи намагається співпрацювати з урядами та ромською спільнотою з метою захисту ромів від дискримінації та сприяння їхній інтеграції та участі в житті суспільства.

Раніше повідомлялося, що чеський уряд підтримав дії поліції після того, як мережею розійшлося відео з офіцером, який стоїть на колінах на плечах і шиї затриманого рома, який згодом помер.

Члени ромської громади порівнюють цей інцидент зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув після того, як поліцейський став колінами на його шию у Міннеаполісі в травні 2020 року.

"Жодного чеського Флойда", - заявила поліція, відкинувши звинувачення в соціальних мережах.

Чеська поліція заявила, що їм довелося застосувати силу, оскільки чоловік у Тепліце став агресивним після передозування наркотиків.