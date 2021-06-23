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Совет Европы призвал Чехию расследовать смерть рома после задержания полицией

Среда, 23 июня 2021, 17:19

Совет Европы призывает к безотлагательному, тщательному и независимому расследованию недавней смерти рома в Чехии после его задержания полицией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Кадры, снятые 19 июня в Теплице, демонстрирующие вмешательство полиции в отношении рома, который позже скончался в машине скорой помощи, вызывают тревогу и многочисленные вопросы об обстоятельствах этого трагического инцидента", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ромы являются крупнейшим меньшинством в Европе, и Совет Европы пытается сотрудничать с правительствами и ромским сообществом с целью защиты ромов от дискриминации и содействия их интеграции и участия в жизни общества.

Ранее сообщалось, что чешское правительство поддержало действия полиции после того, как по сети разошлось видео с офицером, который стоит коленями на плечах и шее задержанного рома, который впоследствии скончался.

Члены ромской общины сравнивают этот инцидент со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после того, как полицейский стал коленями на его шею в Миннеаполисе в мае 2020 года.

"Никакого чешского Флойда", - заявила полиция, отвергнув обвинения в социальных сетях.

Чешская полиция заявила, что им пришлось применить силу, поскольку мужчина в Теплице стал агрессивным после передозировки наркотиков.

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