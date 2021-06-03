Суд ЄС зупинив рішення Європарламенту про зняття імунітету з екслідера Каталонії

Віцепрезидент Генерального суду ЄС у середу зупинив крок Європарламенту щодо позбавлення імунітету євродепутатів, які представляють каталонських сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У березні Європарламент проголосував за позбавлення парламентської недоторканності трьох каталонських депутатів Європарламенту, яким в Іспанії висунуті звинувачення в заколоті за їх роль в організації референдуму про незалежність 2017 року.

Депутати Європарламенту - колишній регіональний лідер Карлес Пучдемон, колишній регіональний міністр охорони здоров'я Антоні Комін та ексміністр освіти Клара Понсаті - звернулися до суду з проханням втрутитися, аргументуючи, що парламент не гарантував їх можливості реалізовувати свої права як представники громадян ЄС.

Вони стверджують, що існує реальний та безпосередній ризик того, що їх можуть затримати і навіть ув'язнити через рішення парламенту та повернути до Іспанії, що заважатиме їм представляти громадян ЄС в рамках мандатів.

Оскільки Європарламент планує пленарне засідання в Страсбурзі, яке почнеться 7 червня, вони заявили, що їм загрожує арешт, якщо вони поїдуть до Франції.

Пучдемон та його союзники втекли до Бельгії після голосування 2017 року, яке іспанські суди визнали неконституційним, а бельгійські суди раніше блокували екстрадицію колишніх каталонських лідерів.

Віцепрезидент суду ЄС погодився зупинити крок зі зняття імунітету з євродепутатів, заявивши, що за євро депутатами слід берегти імунітет доти, доки суд не з’ясує всі обставини справи.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.