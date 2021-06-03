Суд ЕС приостановил решение Европарламента о снятии иммунитета с экс-лидера Каталонии

Вице-президент Генерального суда ЕС в среду остановил шаг Европарламента по лишению иммунитета евродепутатов, представляющих каталонских сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В марте Европарламент проголосовал за лишение парламентской неприкосновенности трех каталонских депутатов Европарламента, которым в Испании предъявлены обвинения в мятеже за их роль в организации референдума о независимости 2017 года.

Депутаты Европарламента - бывший региональный лидер Карлес Пучдемон, бывший региональный министр здравоохранения Антони Комин и бывшая министр образования Клара Понсати - обратились в суд с просьбой вмешаться, аргументируя, что парламент не гарантировал их возможности реализовывать свои права как представители граждан ЕС.

Они утверждают, что существует реальный и непосредственный риск того, что их могут задержать и даже посадить из-за решения парламента и вернуть в Испании, что будет мешать им представлять граждан ЕС в рамках мандатов.

Поскольку Европарламент планирует пленарное заседание в Страсбурге, которое начнется 7 июня, они заявили, что им грозит арест, если они поедут во Францию.

Пучдемон и его союзники бежали в Бельгию после голосования 2017 года, которое испанские суды признали неконституционным, а бельгийские суды ранее блокировали экстрадиции бывших каталонских лидеров.

Вице-президент суда ЕС согласился остановить шаг по снятию иммунитета с евродепутатов, заявив, что за евродепутатами следует сохранять иммунитет до тех пор, пока суд не выяснит все обстоятельства дела.

Напомним, в октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.