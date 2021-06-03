Перед введенням санкцій ЄС шукає альтернативу білоруському імпорту – експерт

ЄС перед запровадженням санкцій проти режиму Лукашенка шукає альтернативу білоруському імпорту, щоб обмежити негативний вплив на європейський бізнес.

Про це у розмові з "Європейською правдою" сказав Давід Стулік, колишній пресаташе представництва ЄС в Україні, а зараз – старший аналітик чеського центру "Європейські цінності"

За його словами, на Білорусь чекають таргетовані санкції, які торкнуться економічних інтересів Александра Лукашенка, його найближчого оточення та "гаманців" режиму.

"Проте тут треба розуміти, що результат цього процесу - впровадження таких економічних санкцій - не відбудеться швидко. Знаючи, як працює ЄС, можна стверджувати: зараз почалася робота з прорахунку різних варіантів, який вплив різні санкції матимуть на режим, як вони вдарять по європейському бізнесу. Все це треба добре підрахувати", - зазначив Стулік.

"Наприклад, зараз багато говорять про потребу санкцій проти "Білоруськалію". Проте добрива, які виробляють там, купують багато європейських країн. А це означає, що до введення санкцій ми маємо прорахувати, звідки ми будемо брати ці добрива", - додав він.

На думку експерта, європейські керманичі оберуть саме такі санкції, які, з одного боку, спричинятимуть найбільші збитки для режиму Лукашенка, а з іншого - будуть максимально безпечними для європейського бізнесу.

Водночас, за його словами, ефективність цих санкцій залежатиме від готовності ЄС карати і Росію, без допомоги якої режим Лукашенка вже давно би впав.

"А відповідно, треба карати не тільки виконавця, а й того, хто стоїть за ним - тобто Росію", - заявив Стулік.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Як повідомлялося, Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни як покарання за примусову посадку авіарейсу Ryanair в Мінську.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що оновлений список персональних санкцій щодо Білорусі вже практично узгоджений на технічному рівні.

Читайте також - Прибуткові санкції: як торгова війна України та Білорусі зіграла на руку лобістам

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".