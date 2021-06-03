Суд ЕС признал Германию виновной в чрезмерно высоком загрязнении воздуха оксидом азота

Суд ЕС признал Германию виновной в длительном превышении допустимой концентрации в воздухе оксида азота и нарушении соответствующего законодательства ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Суд таким образом поддержал иск Еврокомиссии о нарушениях, представленный в 2018 году. В частности, речь идет о том, что предельные допустимые значения концентрации оксида азота систематически превышались в 26 районах в период с 2010 по 2016 год, в частности в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Штутгарте.

Решение суда может означать введение более жестких правил для дизельных авто. Впрочем, с 2016 года и особенно в последний год качество воздуха в стране существенно улучшилась.

Суд установил, что Германия нарушила свои обязательства по директиве ЕС по чистоте воздуха, поскольку для соблюдения предельных значений NO2 не было принято никаких надлежащих мер, как и для того, чтобы как можно быстрее изменить эту ситуацию.

Суд отверг аргументы Германии о том, что такая ситуация сложилась в том числе из-за недостатков в решениях самой Еврокомиссии по экологическим стандартам для автомобилей. В частности, в решении указывают на то, что не только выхлопные газы авто являются причиной выбросов NO2, а также что стандарты ЕС по выбросам не освобождают страны от обязанности соблюдать директивы.

Как сообщалось, в конце апреля КС Германии удовлетворил иск экоактивистов, которым они требовали от правительства усилить требования закона для защиты климата, принятого в 2019 году.

Суд признал, что закон откладывает значительное сокращение выбросов парниковых газов на период после 2030 года, а потому основное бремя для достижения климатических целей перекладывают на следующие поколения.

Федеральное правительство после этого предложило обновленный закон с жесткими целями.