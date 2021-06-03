Віцепрем’єр Чехії подає в суд на ЗМІ, яке писало про його нібито план "забути" Врбетіце

Віцепрем’єр Чехії та міністр внутрішніх справ Ян Гамачек подає до суду на журналістів Seznam Spravy, які з посиланням на свої джерела повідомили про нібито плани Гамачека запропонувати Росії "зам’яти" розслідування щодо вибухів у Врбетіце в обмін на надання вакцини "Спутник V", а також згоду Москви провести потенційну зустріч Путіна і Байдена у Празі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Журналісти посилалися на слова кількох джерел, присутніх в МВС на зустрічі 15 квітня - коли ще вважалося, що поїздка Гамачека до Москви 19 квітня відбудеться. У матеріалі йдеться про те, що Гамачек нібито хотів запропонувати Росії владнати справу - не створювати розголосу щодо причетності російських агентів до вибухів у Врбетіце в обмін на поставку 1 млн доз вакцини Sputnik V та проведення потенційної зустрічі Владіміра Путіна і Джо Байдена у Празі.

Ян Гамачек заявив, що стаття ґрунтується на "спекуляції і брехні, яку ніхто з учасників (зустрічі) не підтверджував і не міг підтвердити, тому що цього не було".

Гамачек попередив редакцію, що підготував позов, та звернеться до суду, якщо до п'ятниці 4 червня не буде реакції.

Він збирається вимагати компенсації у розмірі 10 млн крон, які обіцяє пожертвувати поліції та пожежній службі, якщо рішення буде на його користь.

Головний редактор Seznam Zprávy Їржі Кубік зазначив, що редакція готова доводити правдивість фактів у суді.

Також Гамачек заявив, що двох керівників силових органів - Офісу зовнішніх зв’язків та інформації і керівника поліції - звільнили від зобов’язання не розкривати певну інформацію, щоб вони могли дати об’ємніші свідчення.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

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