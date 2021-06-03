Вице-премьер Чехии подает в суд на СМИ, которое писало о якобы его плане "забыть" Врбетице

Вице-премьер Чехии и министр внутренних дел Ян Гамачек подает в суд на журналистов Seznam Spravy, которые со ссылкой на свои источники сообщили о якобы планах Гамачека предложить России "замять" расследование взрывов во Врбетице в обмен на предоставление вакцины "Спутник V", а также согласие Москвы провести потенциальную встречу Путина и Байдена в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Журналисты ссылались на слова нескольких источников, присутствующих в МВД на встрече 15 апреля - когда еще считалось, что поездка Гамачека в Москву 19 апреля состоится. В материале говорится, что Гамачек якобы хотел предложить России решить дело - не придавать огласке причастность российских агентов к взрывам в Врбетице в обмен на поставку 1 млн доз вакцины "Спутник V" и проведение потенциальной встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.

Ян Гамачек заявил, что статья основывается на "спекуляции и лжи, которую никто из участников (встречи) не подтверждал и не мог подтвердить, потому что этого не было".

Гамачек предупредил редакцию, что подготовил иск, и обратится в суд, если к пятнице 4 июня не будет реакции.

Он собирается требовать компенсации в размере 10 млн крон, которые обещает пожертвовать полиции и пожарной службе, если решение будет в его пользу.

Главный редактор Seznam Zprávy Иржи Кубик отметил, что редакция готова доказывать правдивость фактов в суде.

Также Гамачек заявил, что двух руководителей силовых органов - Офиса внешних связей и информации и руководителя полиции - освободили от обязательства не раскрывать определенную информацию, чтобы они могли дать объемные показания.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Читайте больше в статье: Русский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ