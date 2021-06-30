Голова ЦВК Грузії пішла у відставку - за угодою про вихід з політичної кризи

Голова Центральної виборчої комісії Грузії Тамар Жванія з 1 липня піде з посади, щоб виконати одну з умов угоди для виходу з політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Тамар Жванія заявила, що після її відставки політсили зможуть обрати нового керівника ЦВК згідно з оновленим виборчим кодексом.

"Хоча за законодавством я могла залишатися на посаді ще більше двох років, правила, затверджені на основі угоди Шарля Мішеля, створили нові реалії. Тож застосування нового порядку обрання керівника ЦВК стане сприятливим фактором для широкого політичного примирення", - прокоментувала вона.

Як відомо, відставка керівниці ЦВК була однією з вимог опозиції після парламентських виборів 2020 року, які опозиційні сили назвали сфальсифікованими.

Нагадаємо, 19 квітня частина партій підписали оновлений план виходу з кризи, запропонований президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

10 травня суд звільнив лідера "Єдиного національного руху" Ніку Мелію з ув'язнення, що було однією з ключових вимог партії та опозиції загалом.

В кінці травня бойкот припинила і партія "Єдиний національний рух", заснована колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі.

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