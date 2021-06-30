Франция отменила последние коронавирусные ограничения

Франция в среду отменила последние ограничения, связанные с коронавирусом, в рамках финального четвертого этапа ослаблений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

После того как 10 дней назад был отменен комендантский час, новый и последний шаг приведет к снятию ограничений для всех заведений, включая рестораны, бары, кинотеатры, магазины, музеи, отели, библиотеки, церкви, тренажерные залы и органы государственного управления. Ночным клубам разрешат открыться 9 июля.

Со среды также будет разрешено возобновить спортивные мероприятия, фестивали и концерты под открытым небом, при этом участникам необходимо будет предъявить негативный тест, документ о выздоровлении или вакцинации, если в мероприятии принимают участие более 1000 участников.

Этот последний раунд ослабления ограничений вступает в силу, поскольку количество случаев COVID-19 продолжает снижаться, и в понедельник было зарегистрировано 509 новых случаев.

Напомним, во Франции по состоянию на 27 июня количество госпитализированных больных коронавирусом снизилось до менее 9000 впервые за последние восемь месяцев - с октября 2020 года.

Прививку от коронавируса по крайней мере первой дозой получили 49,5% населения страны, и около трети - 31,6% - завершили курс вакцинации.