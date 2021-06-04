В Орбана заявили про готовність до його зустрічі з Зеленським: рішення за Києвом
Міністр-керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про готовність Віктора Орбана зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це він сказав виданню Varosh, повідомляє "Європейська правда".
"Україна – це дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною" - заявив Гуйяш.
При цьому, за його словами, жодних додаткових умов цієї зустрічі немає.
"Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським" - підкреслив він.
Варто зазначити, що у вересні минулого року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського можлива в разі досягнення результатів у переговорах двосторонніх комісій з низки питань.
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